شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى المحترفين قبل انطلاق الجولة الثالثة.. الاتصالات متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق المصرية للاتصالات، بقيادة جمعة مشهور، صدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 6 نقاط، متفوقا بالأهداف على بتروجت بقيادة سيد عيد صاحب نفس الرصيد، بعد مرور جولتين على انطلاق المسابقة. ترتيب جدول دورى المحترفين بعد أول جولتين 1 الاتصالات 6 نقاط 2 بتروجت 6 نقاط 3 لافيينا 4 نقاط 4 بروكسى 4 نقاط 5 وادى دجلة 4 نقاط 6 حرس الحدود 4 نقاط 7 غزل المحلة 4 نقاط 8 السكة الحديد 4 نقاط 9 بترول أسيوط 3 نقاط 10 طنطا 3 نقاط 11 أسوان 3 نقاط 12 أبو قير للأسمدة 3 نقاط 13 مكادى "نقطتين" 14 القناة "نقطة وحيدة" 15 راية "نقطة وحيدة" 16 دكرنس "نقطة وحيدة" 17 النجوم "نقطة وحيدة" 18 مصر المقاصة "بدون نقاط" 19 النصر للتعدين "بدون نقاط" 20 جمهورية شبين "بدون نقاط" موعد مباريات الجولة الثالثة... اليوم الأحد 8 أكتوبر حرس الحدود مع الاتصالات "4 عصرا" استاد حرس الحدود غزل المحلة مع أبو قير للأسمدة "6 مساء" استاد غزل المحلة الاثنين 9 أكتوبر "4 عصرا" النجوم مع القناة "استاد السكة الحديد" النصر للتعدين مع مصر المقاصة "استاد نادى الأقصر" بروكسى مع لافيينا "استاد بروكسى" بتروجت مع بترول أسيوط "استاد بتروسبورت" دكرنس مع أسوان "استاد دكرنس" جمهورية شبين مع مكادى "استاد الجمهورية بشبين" الثلاثاء 10 أكتوير السكة الحديد مع راية "4 عصرا" استاد السكة الحديد وادى دجلة مع طنطا "6 مساء" استاد السلام

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