قمة مبكرة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد في قمة مبكرة بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي، في السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ويعمل النادي الأهلي على تحقيق الانتصار الثاني في بطولة الدوري المصري، عقب تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة في الجولة الأولى على حساب المصري البورسعيدي بأربعة أهداف دون رد، وتم تأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية

وسوف يتم إذاعة مباراة الأهلي والإسماعيلي، عبر قناة أون تاني سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وفي المقابل يسعى فريق الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة، في ظل عودته للنتائج المميزة والفوز على الاتحاد السكندري في الجولة الماضية بثلاثة أهداف لهدف.