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ثلاثي هجومي.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الإسماعيلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف الفريق الاول للنادي الأهلي نظيره البنك الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من بطولة الممتاز.

وينشر موقع الخليج 365، التشكيل المتوقع للفريق الأحمر خلال مواجهة الإسماعيلي وفقا للمران الأخير الذي أقيم أمس، ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق اللمسات النهائية.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج.

الهجوم: حسين الشحات وموديست وبيرسي تاو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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