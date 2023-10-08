شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب يتجمعون الليلة بفندق الإقامة قبل السفر إلى الإمارات صباح الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجمع لاعبو المنتخب الوطنى، بقيادة روى فيتوريا، مساء اليوم بفندق الإقامة قبل السفر صباح غد الإثنين إلى الإمارات للدخول فى معسكر مغلق يتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا والجزائر.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تكليف عامر حسين عضو المجلس برئاسة بعثة منتخب مصر الأول فى رحلة الإمارات، حيث يطير المنتخب صباح غد الاثنين المقبل إلى مدينة العين لمواجهة زامبيا والجزائر ودياً يومى 12 و16 أكتوبر الجارى.

وأعلن البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجارى، والذى يتخلله وديتان أمام زامبيا والجزائر يومى 12 و16 أكتوبر الجارى بدولة الإمارات، فى إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضمت القائمة 25 لاعبًا وشهدت عودة إمام عاشور وغياب محمود كهربا وجاءت القائمة كالتالى.. محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمد هانى وعمر كمال ومحمد حمدى "بيراميدز" وأحمد فتوح وعلي جبر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي وطارق حامد ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى فتحى وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات ومصطفى محمد ومروان حمدى.