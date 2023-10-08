شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والإسماعيلى اليوم الأحد 8 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ترتيب الأهلى والإسماعيلى فى جدول الدوري

يحتل الأهلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراة واحدة فاز فيها على المصري البورسعيدى برباعية دون رد، فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراتين فاز في لقاء وخسر الاخر وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

الأهلى يتفوق على الإسماعيلى فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.35 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للإسماعيلى 3.80 مليون يورو.