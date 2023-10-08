شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس يواجه الاتصالات والمحلة مع أبو قير فى الجولة الثالثة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح عصر اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى المحترفين 2023/ 2024، بمواجهتين قويتين بين حرس الحدود والمصرية للاتصالات، وغزل المحلة يستقبل أبو قير للأسمدة.

ويستقبل فريق حرس الحدود، فى الرابعة عصر اليوم الأحد، فريق المصرية للاتصالات باستاد حرس الحدود "المكس"، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، حيث تعادل الحرس مع غزل المحلة فى الجولة الماضية مع غزل المحلة، فيما حقق الاتصالات فوزا كبيرا على جمهورية شبين برباعية نظيفة.

ويسعى محمد مكى، المدير الفنى لحرس الحدود، لاستغلال عامل الأرض فى إسقاط الاتصالات وتحقيق الثلاث نقاط، خاصة أن الاتصالات أحد المنافسين على الصدارة، فيما يأمل جمعة مشهور المدير الفنى للاتصالات فى تحقيق الفوز الثالث على التوالى والعلامة الكاملة للاستمرار فى صدارة دورى المحترفين.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يأتى الاتصالات فى المركز الأول برصيد 6 نقاط من فوزين.

فى مباراة أخرى، يستضيف فريق غزل المحلة، فى السادسة مساء اليوم الأحد، فريق أبو قير للأسمدة باستاد المحلة، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث تعادل المحلة مع الحرس بهدف لمثله، فيما حقق أبو قير للاسمدة فوزا مهما على طنطا بهدفين مقابل هدف.

من جهته طالب خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، اللاعبين بضرورة استغلال عاملى الأرض والجمهور فى انتزاع الثلاث نقاط، وبذل أقصى جهد لإسعاد الجمهور، فى المقابل يأمل أيمن المزين المدير الفنى لفريق أبو قير للأسمدة فى العودة بالنقاط الثلاثة ومواصلة الانتفاضة بعد الفوز على طنطا، والبحث عن التقدم فى جدول الدورى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع فى ترتيبد جدول دورى المحترفين برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما يحتل فريق أبو قير للاسمدة المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمة.