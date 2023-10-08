شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يضع مع جهاز الزمالك خطة استغلال فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع أفراد جهازه المعاون من أجل تحديد خطة استغلال فترة توقف مسابقة الدورى.

ويرغب الجهاز الفنى للزمالك فى استغلال فترة توقف مسابقة الدورى بسبب معسكر المنتخب الوطنى من أجل تحسين الحالة الفنية والبدنية للاعبين، واعتبارها فترة إعداد جديدة.

وتتوجه بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، فى التاسعة صباح الاثنين المقبل، إلى مدينة العين الإماراتية استعداداً لخوض وديتين أمام منتخبي زامبيا والجزائر يومي 12و 16 أكتوبر الجاري، فى اطار الاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وأيضا بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار في 13 من يناير المقبل.

واختار روي فيتوريا 25 لاعبا لمعسكر أكتوبر وهم: من الأهلى محمد الشناوى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات ومن الزمالك: محمد صبحى، أحمد فتوح، أحمد سيد زيزو ، بيراميدز: على جبر، أحمد سامى، مصطفى فتحى، محمد حمدي و من المصرى: مروان حمدى، محمود حمادة ، و محمد أبو جبل "البنك الأهلى"، عمر كمال "فيوتشر" ، و المحترفون: طارق حامد "ضمك السعودى"، محمد الننى "أرسنال"، حمدى فتحى "الوكرة القطرى"، عمر مرموش "آينتراخت فرانكفورت"، محمود تريزيجيه "طرابزون التركى"، محمد صلاح "ليفربول"، مصطفى محمد "نانت الفرنسي".