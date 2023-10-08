"الأهلي له معزة خاصة".. رئيس فيوتشر يعلن لأول مرة مصير عمر كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، مصير عمر كمال عبد الواحد نجم الفريق ولاعب منتخب مصر من الانتقال للأهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال وليد دعبس في قناة الشمس:"عمر كمال عبد الواحد من أفضل اللاعبين في الكرة المصرية، وبالطبع الجميع يرغب في أن يكون لديه لاعب بهذا الحجم ويملك العديد من العروض".

وأضاف:"بالطبع هناك رغبة وفكر لدينا في مصير اللاعب، الأهلي له معزة لدي كبيرة، وأيضا الزمالك، ولكن رغبتي أن يكون عمر كمال عبد الواحد محترف في الخارج".

أوضح: "أتمني من أي نادي يرغب في ضم اللاعب يكون التفاوض مع فيوتشر فقط وليس مع اللاعب وهذا هو الاحتراف".

وأتم تصريحاته:"ما أتمناه أن يكون نادي مودرن فيوتشر لديه جماهير والفترة، وسيكون لدينا فروع للنادي في السادس من أكتوبر والتجمع الخامس، وهدفنا الحصول على بطولة والاستمرار في المشاركة الأفريقية".