شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر يتأهل لكأس العالم بعد غياب 28 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2018 التى أقيمت فى روسيا عقب فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف، أحرزهما محمد صلاح فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب فى الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا فى مثل هذا اليوم 8 أكتوبر 2017.

وتعد هذه هى المرة الثالثة التى تتأهل فيها مصر إلى نهائيات كأس العالم بعد عامى 1934 و1990 حيث خرجت من الدور الأول.

ويدين منتخب مصر بهذا الإنجاز للنجم محمد صلاح الذى افتتح التسجيل بمجهود فردى بعدما وصلته كرة فى الجهة اليسرى من المنطقة الكونغولية تابعها بيسراه فى أسفل الزاوية اليمنى.

وصعبت الأمور على منتخب "الفراعنة" الذى ظل متقدما حتى الدقائق الأخيرة، عندما أدرك موتو التعادل بعد تمريرة من ثييفى بيفوما غفل عنها الدفاع المصرى وتابعها الأول على يمين الحارس المخضرم عصام الحضرى (87).

وعاش الطرفان دقائق مجنونة بعدما احتسب الحكم الجامبى بكارى جاساما نحو 8 دقائق كوقت بدل من ضائع استطاع خلالها المصريون حسم النتيجة بالهدف الثانى من ركلة جزاء بعد احتكاك بيرانغار إيتوا بمحمود حسن "تريزيجيه" وإسقاطه فى منطقة الجزاء، انبرى لها نجم ليفربول الإنجليزى وسجل منها هدف الفوز والتأهل إلى روسيا 2018.

وكان منتخب الفراعنة قد شارك فى مونديال روسيا 2018، وخسر أمام أورجواى بهدف، وأمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما الهزيمة من السعودية بهدفين مقابل هدف للمنتخب المصرى.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وفى مثل هذا اليوم 8 أكتوبر 2005، تعادل منتخب مصر مع الكاميرون بهدف لكل فريق، ليطيح بآمال الأسود فى التواجد للمرة الرابعة على التوالى بالمونديال بهدف لكل فريق، سجله محمد شوقى فى الجولة الختامية، ليمنح كوت ديفوار الصعود الأول له فى تاريخه للمونديال، أقيمت المباراة فى ياوندي في تصفيات كأس العالم 2006 وأدار المباراة الحكم المالي سيدي بيكايا ماجاسا وانتهت بالتعادل 1-1 بالجولة العاشرة والأخيرة للتصفيات.

المنتخب الوطني كان بعيدا عن المنافسة على الصعود لنهائيات كأس العالم التى انحصرت بين منتخبي كوت ديفواروالكاميرون وأدى الفراعنة المباراة بروح عالية ورغم تقدم الكاميرون عن طريق دوالا في الدقيقة 21 الا أن كفاح لاعبي المنتخب الوطنى تواصل حتى سجل محمد شوقي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 80 وهو الهدف الذي أهدى منتخب كوت ديفوار بطاقة التأهل للمونديال .

مثل مصر فى هذه المباراة عصام الحضري وأحمد فتحي وعبدالظاهر السقا ووائل جمعة ومحمد عبدالوهاب "طارق السيد ق 63" وأحمد حسن وحسني عبد ربه ومحمد شوقي وحسام غالي "محمد زيدان ق 63" وعمرو زكي وعماد متعب "محمد أبوتريكة" ق 85.

بدأ محمد شوقى مسيرته الكروية مع النادى المصرى، وكان شوقى صاحب هدف الفوز للفريق البورسعيدى على النادى الأهلى فى موسم 2004 وهو الفوز الوحيد للمصرى على الأهلى فى استاد القاهرة، وانضم لصفوف النادى الأهلى وهناك عرف بتسديداته القوية، ثم انضم بعد ذلك لنادى ميدلسبره، قبل أن يعود مجدداً للأهلى، ثم انتقل بعدها إلى المقاولون العرب ليعلن اعتزاله فى 31 يوليو 2015 بالجبل الأخضر.

شوقى يمتلك سجلاً طويلاً من الألقاب فمع المنتخب الوطنى حصد بطولتى كأس الأمم الأفريقية، كما توج مع الأهلى بـ4 ألقاب دورى عام، 3 ألقاب كأس السوبر المصرى، 3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا، بطولة واحدة كأس السوبر الأفريقى.