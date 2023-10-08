شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 11 لاعباً عن الأهلى أمام الإسماعيلى فى الدوري الليلة.. أبرزهم كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى الاهلى مع الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين طوال السنوات الماضية.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الإسماعيلى الليلة 11 لاعباً هم: صلاح محسن – كريم نيدفيد – عمرو السولية - محمود متولى – رامي ربيعة- كريم فؤاد - حمزة علاء للإصابة، ومحمود كهربا للإيقاف، وكريستو ومعتز محمد لأسباب فنية، وأكرم توفيق لعدم الجاهزية.

وضمت قائمة الأهلى لمواجهة الاسماعيلى كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير

الدفاع: علي معلول – كريم الدبيس – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – محمد هاني

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات – أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم

الهجوم: موديست - محمد زعلوك

وخاض الأهلي هذا الموسم؛ 5 لقاءات جاءت كالتالي: مباراة أمام اتحاد العاصمة الجزائري فى السوبر الأفريقي، والمصري البورسعيدي في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، والثالثة والرابعة مع فريق سان جورج الإثيوبي فى ذهاب وإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والخامسة أمام إنبى بكأس مصر.