شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتأهل لربع نهائي البطولة العربية للسلة بعد إلغاء مباراة البريج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى إلى منافسات الدور ربع النهائي بالبطولة العربية التي تقام بقطر بعد إلغاء مباراته أمام خدمات البريج الفلسطينى التي كان مقررا لها اليوم.

وقال عبد الله شلبى الأمين العام للاتحاد العربى لكرة السلة أن فريق خدمات البريج حالتهم النفسية سيئة بعد استشهاد بعض أفراد أسر اللاعبين و الجهاز الفني ، في أحداث أمس ، فتم إلغاء المباراة أمام الاتحاد التي كان مقرر إقامتها اليوم في دور الـ 16 من البطولة .

وتضم القائمة 14 لاعبًا هم: هيثم كمال، أحمد عادل دولا، المحترف هاريس، مختار غيازة، يوسف شحاتة، مصطفى فودة، محمد طه، عبد الرحمن خالد، باسم الليثي، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، ياسر صالح، علي أحمد، شاتون شورتر.

ويلتقى الأهلى مع الفتح السعودى في دورالـ 16 بالبطولة بعد أن تغلب فريق سلة الأهلى، فى ثالث مبارياته بالبطولة العربية على نظيره فريق مجد طنجة بنتيجة 85/71 وخسر من بيروت اللبنانى 79/70

وتضم قائمة الأهلى فى البطولة العربية كلاً من، سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.