شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تفاصيل فشل جلسة توقيع عقود عمر سيد معوض للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاعلامى أحمد شوبير تفاصيل فشل جلسة توقيع عقود عمر سيد معوض لاعب الاهلى الناشىء ونجل سيد معوض الظهير الايسر الشهير للقلعة الحمراء ومنتخب مصر.

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم:" سأذيع لأول مرة تفاصيل جلسة محمود الخطيب رئيس الاهلى مع سيد معوض والد عمر اللاعب الصاعد ذو الموهبة الفذة".

وتابع شوبير:" الاهلى يري أن عمر موهبة صاعدة بسرعة الصاروخ ولكنه لن يستطيع المشاركة مع الفريق الاول إلا بعد توقيع عقد وبالفعل جلس محمود الخطيب مع سيد معوض للحصول على توقيع نجله ولكن سيد معوض طلب من رئيس الاهلى أن يسمح لنجله بالاحتراف الخارجى فهذا حلم الأسرة جميعاً فأخبره الخطيب أنه سيتم إيجاد صيغة مناسبة لتحقيق هذا الامر".

ويضيف شوبير:" سيد معوض رفض وقتها توقيع عقود مع الأهلى مؤكداً أن نجله لن يلعب فى مصر إلا للأهلى ولكنه يرغب فى الاحتراف الخارجى فى سن صغيرة، وبعد إصابة نجله بالرباط الصليبى طلب من مسئولى الاهلى أن يجري اللاعب الجراحة فى النمسا فأخبره مسئولو الأهلى أنهم سيتحملون قيمة الجراحة والتأهيل ولكن فى القاهرة لأنه حينما سيعود لن يكون لاعباً فى الاهلى لانه رفض توقيع العقود وسيكون لاعب حر".

وتابع شوبير:" سيد معوض قرر أن يصطحب نجله للنمسا على نفقته الشخصية وأجري الجراحة له وتمت بنجاح الحمد لله".

أصدرت الشركة المسئولة عن تسويق عمر سيد معوض لاعب الأهلي بيانا عن نجاح عملية الرباط الصليبي التي خضع لها اللاعب بالنمسا أمس السبت، بعدما خضع للعملية الجراحية تحت إشراف الخبير النمساوي كريستيان فينك.

وأكدت الشركة المسئولة أن نادي ريال بيتس الإسباني مستمر فى مفاوضاته مع النادي الأهلي لضم عمر سيد معوض، رغم خضوعه لعملية الرباط الصليبي، بعدما قدم عرضا منذ فترة قصيرة قبل أن يتعرض اللاعب للإصابة، وتلقى عرضا جديدا أمس السبت بشأن ضم اللاعب.

ويعد عمر معوض من أبرز اللاعبين الصاعدين في الأهلي وفى الكرة المصرية ويقدم عروضا طيبة رفقة فريق 2005 بالقلعة الحمراء، وأحد أهم نجوم منتخب مصر للشباب.

وسبق وخضع عمر معوض لفترة معايشة في نادي ريال بيتيس الإسباني، ونال إعجاب مسئولي النادي الإسباني، الذي طلب التعاقد مع اللاعب، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.