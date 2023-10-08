شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب رفض كولر إراحة محمد الشناوى وتجهيز مصطفى شوبير فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أسباب عدم لجوء السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى لسياسة التدوير فى حراسة المرمى، مثل باقى المراكز فى الفريق. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كولر لا يؤمن بسياسة التدوير فى مركز حراسة المرمى، رغم إيمانه الكامل بهذ السياسة فى كافة مراكز الفريق، فهو يؤيد للغاية الدفع بمحمد الشناوى فى كل مباريات الأهلى سواء المهمة أو العادية".

وأضاف شوبير، "أختلف تماماً مع كولر فى هذا الرأى مركز حراسة المرمى يحتاج لسياسة التدوير لتجهيز الحارس الثانى بغض النظر عن هوية الحارس الثانى، واكتشفت بالصدفة بالأمس أن مصطفى شوبير لم يشارك منذ لعبه مباراة الوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا".

وتابع شوبير، "يجب تجهيز الحارس الثانى ومنحه مباريات حتى يكون جاهزاً لو حدثت إصابة للحارس الأول فهذا مركز حساس ويجب تأمينه بشكل جيد".

ويدخل الأهلى والإسماعيلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما تأهل المارد الأحمر لنهائى كأس مصر بعدما تخطى عقبة انبى بثلاثية دون رد في آخر ظهور، فيما حقق الدراويش أول انتصاراته بالدوري بالفوز على زعيم الثغر بثلاثية دون رد فى آخر ظهور.