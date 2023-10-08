شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكى أوجى مايو يشارك فى تدريبات سلة الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهرالأمريكى أوجى مايو فى تدريبات فريق كرة سلة الزمالك اليوم، بعدما وقع عقود انضمامه للفريق لتدعيم صفوف الفارس الأبيض فى البطولات المقبلة.

ووصل أمس أوجى مايو إلى القاهرة قادما من أمريكا، بعدما وقع على عقود انضمامه للزمالك لمدة موسم، ويٌعد مايو هو الصفقة الأجنبية الوحيدة لسلة الزمالك، حيث تعاقد الفريق مع على عمر من الاتصالات، وأحمد إسماعيل صفقة حرة بعد الرحيل عن الأهلى، ومحمد إبراهيم ميدو من المنصورة ، والحصول على توقيع أدهم العيدة والذى يعامل معاملة المصريين.

واحتل الزمالك المركز الرابع فى بطولة الدوحة الدولية التى أقيمت بقطر ، بعد أن خسر الفريق أمام نظيره الأهلى الليبى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة رجال بنتيجة 82/79، وحقق الفريق الليبى برونزية البطولة.