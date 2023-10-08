شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يسجلون غيابا عن الإسماعيلى فى مباراة الأهلى الليلة.. أبرزهم صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة الإسماعيلى، اليوم الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن الإسماعيلى في مباراة الأهلى كل من صالح جمعة لأسباب فنية وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعبد الله محمد ومحمد بحيري ومحمد عمار بسبب الإصابة.

وضمت القائمة 24 لاعبا هم: "محمد فوزى وكمال السيد وعبد الله جمال فى حراسة المرمى، ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلانى وكريم عرفات وعصام صبحى واحمد محسن وحمدى النقاز ومحمد الدسوقى فى خط الدفاع ، ومحمود الشبراوى ومروان حمدى ومحمد حسن وعبد الله السعيد وعماد حمدى ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع ونادر فرج وعمر الساعى فى خط الوسط وعبد الرحمن مجدى وياو أنور وباسم مرسى وحسن صابر فى خط الهجوم".

ويغيب الخماسى أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعبد الله محمد ومحمد بحيري ومحمد عمار لاعبو النادى الاسماعيلى عن مباراة فريقهم المقبلة أمام الاهلى بسبب الإصابة حيث يعانى أحمد عادل عبد المنعم من شرخ فى وجه القدم فيما يعانى محمد بيومى من شد فى العضلة الخلفية فيما أجري محمد بحيري جراحة الرباط الصليبى منذ أيام قليلة فيما يعانى الثنائى محمد عمار وعبد الله محمد من شد بسيط.

يحتل الأهلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراة واحدة فاز فيها على المصري البورسعيدى برباعية دون رد، فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراتين فاز في لقاء وخسر الاخر وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.