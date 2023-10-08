شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع يحتل المركز الخامس بالتصنيف العالمى للمصارعة بعد التأهل للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة المركز الخامس فى التصنيف العالمى للعبة، وفقا للاتحاد الدولى لتصنيف شهر أكتوبر، وذلك بعد التتويج بالميدالية البرونزية والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وكان عبد اللطيف بعيدا عن المراكز المتقدمة فى التصنيف لكنه بعد التتويج بالميدالية قفز إلى المركز الخامس فى التصنيف العالمى.

وتعد برونزية منيع أول ميدالية عالمية لمصر بعد غياب 17 عاما عن المنصات العالمية، حيث كانت آخر ميدالية فى بطولات العالم حققها محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006 حين توج بالذهبية .

من ناحية أخرى ، تراجعت سمر حمزة إلى المركز الخامس فى التصنيف العالمى بعد أن كانت فى صدارة التصنيف ،وذلك بعد خروجها من بطولة العالم من درور ربع النهائى أمام لاعبة كولومبيا .

وكانت سمر حمزة تتصدر تصنيف المصارعة أكثر من مرة على التوالى ، فى ظل نتائجها فى مختلف البطولات ، ومن المنتظر أن تعود مجددا للصدارة خلال الاشهر المقبلة .



سمر حمزة