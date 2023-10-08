الليلة.. مواجهة نارية بين الأهلي والإسماعيلي في الدوري.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد، مواجهة نارية بين الأهلي والإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما خاض مباراة واحدة فقط فاز فيها على المصري البورسعيدى برباعية دون رد، فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الإثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراتين فاز في لقاء وخسر الاخر، وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

ويدخل الأهلي مواجهة الإسماعيلي بمعنويات مرتفعة، بعد تأهله إلى نهائى كأس مصر عقب تخطيه عقبة انبي بثلاثية دون رد في آخر ظهور.

وطالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبيه بمواصلة الانتصارات للحفاظ على لقب الدوري، مشدداً على ضرورة تفادي إهدار الفرص السهلة أمام المرمى لتحقيق الفوز الثاني في مسابقة الدوري.

ويغيب عن الأهلى في مباراة الليلة كل من محمود كهربا بسبب الإيقاف، كما يواصل صلاح محسن وعمرو السولية ومحمود متولى الغياب عن المارد الأحمر بسبب الإصابة.

على الجانب الآخر، حقق الإسماعيلي أولى انتصاراته بالدوري بالفوز على زعيم الثغر بثلاثية دون رد فى آخر ظهور.

وطالب إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلى، لاعبيه بضرورة تقديم مباراة كبيرة أمام الاهلى حامل اللقب لاكتساب دفعة معنوية هائلة وتحفيز جماهيري كبير مع إنطلاقة الموسم.

ويغيب عن الإسماعيلى في مباراة الأهلي 6 لاعبين، وهم، أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعبد الله محمد ومحمد بحيري ومحمد بسبب الإصابة، وصالح جمعة لأسباب فنية.

ويعود محمد فوزي لحماية عرين الاسماعيلى فى مواجهة الأهلي بعد تأكد غياب أحمد عادل عبد المنعم عن المباراة بسبب الاصابة بشرخ فى وجه القدم.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد فوزى

خط الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلاني، حمدى النقاز

خط الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعى، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم: ياو أنور

موعد المباراة

تنطلق مواجهة الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".