شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يعلن وصول طفلته «مافي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن النجم البرازيلي نيمار، مهاجم الهلال السعودي حالياً، قدوم مولودته «مافي» من خطيبته برونا بيانكاردي.

ونشرت برونا الصور على حسابها في إنستغرام وكتبت تحتها «طفلتنا مافي جاءت لتكمل حياتنا، مرحباً ابنتي. أنت محبوبة منا، شكراً لأن اختيارك وقع علينا».

ولحق نيمار ببرونا في مستشفى خاص بمدينة ساو باولو البرازيلية يوم الخميسن بعد الحصول على إذن من إدارة الهلال؛ لذا غاب عن مواجهة الأخدود السبت.

ووفقاً لتقرير صحيفة جلوبو، ولدت مافي بعملية قيصرية في الساعات الأولى من صباح الجمعة، ليحقق نيمار حلمه بإنجاب بنت بعد ابنه الأول دافي لوكا (12 عاماً) من خطيبته السابقة ونجمة السوشيال ميديا كارولينا دانتاس.