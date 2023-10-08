شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا غضب برشلونة من مقارنة يامال بميسي ومارادونا؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

عبر نادي برشلونة الإسباني عن غضبه من مقارنة مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، جناحه الواعد لامين يامال (16 عاماً) بأسطورتي الأرجنتين ليونيل ميسي ودييجو مارادونا.

وأصبح يامال أصغر لاعب في تاريخ منتخب إسبانيا بعد مشاركته وتسجيله هدفاً في مباراة الفوز على جورجيا 7-1 الشهر الماضي، وبسبب انبهار دي لا فوينتي بمهارات يامال استدعاه للمشاركة أمام اسكتلندا والنرويج ضمن تصفيات يورو 2024.

وقال لا فوينتي: «هناك لاعبون يطرقون الأبواب قبل غيرهم، يامال لديه مهارات استثنائية وأداؤه هو الذي سيحدد ما يمكننا تقديمه له. تتذكرون ميسي ومارادونا عندما لعبا بسن ال16؟ الآن يبدو أن الجدل محظور حول قدرتهما على اللعب بسن ال16، لاعبون من هذا الطراز لا يمكنك أن تضع لهم حدوداً». تصريحات المدرب لم تلق استحساناً من النادي الكتالوني لأنها تضيف ضغوطاً عليه خصوصاً أن مدرب الفريق تشافي الذي لعب بجوار ميسي 11 عاماً قال قبل الفوز على بورتو في دوري أبطال أوروبا مؤخراً: «نحن لا نقدم خدمات للامين إن قارناه بميسي، صحيح أن التوقعات ضخمة لكنه يثبت جدارته وسنرى ما يحدث في المستقبل. جميع اللاعبين الذين قورنوا بميسي لم ينجحوا نهائياً».