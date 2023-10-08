شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يلمح لملكية قطرية لمانشستر يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

لمح النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام لشراء القطري الشيخ حمد بن جاسم لنادي مانشستر يونايتد، وقال أسطورة النادي على هامش حضوره أسبوع الجائزة الكبرى للفورمولا1 في قطر: «نحن واحد إن لم نكن أكبر ناد في العالم ونريد الاستقرار، أعتقد أن هذا هو أهم شيء. كلنا يمتلك أشخاصاً مفضلين نشعر بحاجة النادي إليهم؛ لإدارة شؤونه ورعايته وإعادته إلى المكان الذي ينتمي إليه. في عيوننا وعيون المشجعين، نحن الرقم 1 ونريد العودة إلى القمة وأعتقد أنني أعرف الأشخاص المناسبين لهذا وسنرى ما سيحصل».

وطالب بيكهام، مالك إنتر ميامي الأمريكي بالشراكة، مشجعي اليونايتد بالصبر على المدرب الهولندي إيريك تن هاغ وقال: «لنرى ما سيحصل، إنه مدرب جيد وهناك الكثير من الضجيج حول النادي حالياً وهذا ليس سهلاً عليه. كلنا يريد إزالة الضجيج ونريد قراراً حاسماً من أجل مصلحة النادي ومشجعيه ولاعبيه ومدربيه».

ويسافر اليونايتد لملعب شيفيلد الأربعاء بحثاً عن فوز ثانٍ يمكنه من تحسين وضعه جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما كشف تقرير عن اهتمام شبكة نتفليكس في تصوير فيلم وثائقي عن بروكلين، الابن الأكبر لبيكهام، بعد نجاح فيلم والده.

وقال مصدر: «المشاهدون أعجبوا بقصة الحب بين ديفيد بيكهام وفكتوريا ويشعر بروكلين وزوجته نيكولا بيلتز بحماس لتسليط الضوء على قصتهما، لكن عائلته لن تشارك بشكل كبير في الفيلم. يريدان أن يسجلا ماركتهما الخاصة ويدرسان العروض حالياً».