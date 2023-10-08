شكرا لقرائتكم خبر عن بيلينجهام تعلم من زيدان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كرم مشجعو ريال مدريد الإسباني، نجمهم الإنجليزي جود بيلينجهام بأنشودة مقتبسة من أغنية فرقة بيتلز «hey jude» أشهر أغنية من ألبوم 1968 بعد تسجيله ثنائية في مباراة الفوز على أوساسونا 4-صفر في الدوري.

وعبر بيلينجهام بعد المباراة عن أمنيته لو لعب بجانب أيقونته الفرنسي زين الدين زيدان وقال: «كنت لأعطيه الكرة طوال الوقت وأتركه يفعل ما يشاء بها. منذ صغر سني قال لي الناس عليك أن تشاهد زيدان ومنذ ذلك الحين وأنا أشاهد مقاطعه وفي كل مرة أشعر بالانبهار».