شكرا لقرائتكم خبر عن نفط ميسان العراقي يتعاقد مع اليمني الوسماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعاقد نادي نفط ميسان الرياضي العراقي، مع المدافع اليمني رامي الوسماني لغرض تمثيل فريقه الكروي الأول في منافسات دوري المحترفين العراقي في نسخته الأولى التي تنطلق في أواخر الشهر الحالي.

وقال المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان الرياضي في بيان مقتضب: «نرحب معاً باللاعب اليمني رامي الوسماني، حيث يشغل مركز الظهير الأيمن».

وأصبح اللاعب اليمني رامي الوسماني، هو المحترف السابع في صفوف فريق نفط ميسان الذي يشرف على تدريبه المدرب الأردني هيثم الشبول، حيث سبق لإدارة النادي أن جددت تعاقدها مع المحترف النيجيري بنيامين، كما تعاقدت مع المغربي رضا الهجهوج والبرازيلي كليمرسون والكونغولي كريست كوفوما والسوري علاء الدين دالي والعاجي سواليو كواتارا.

الجدير بالإشارة أن الاتحاد العراقي لكرة القدم كان قد قرر في وقت سابق معاملة اللاعبين اليمنيين معاملة اللاعبين العراقيين بموضوع الاحتراف، إذ يتم اعتبارهم من اللاعبين المواطنين، وهذا الأمر هو الذي سمح لإدارة نادي نفط ميسان بأن تبرم سبع صفقات احترافية، حيث تسمح التعليمات التي أصدرها الاتحاد العراقي لكل فريق بالتعاقد مع ستة محترفين من العرب والأجانب.