شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يغازل ميسي بصور ذكاء اصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

غازل نادي برشلونة الإسباني نجمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي بصور صنعها الذكاء الاصطناعي تظهر مجموعة من الكواكب تحاكي احتفالات بطل العالم وقميصه الرقم 10.

وجاء الغزل بعد خسارة إنتر ميامي الأمريكي فرصة المشاركة في مباريات «البلاي أوف» عقب الخسارة من سينسيناتي بهدف مواطن ميسي ألفارو باريل في الدقائق الأخيرة من المباراة التي شارك فيها ميسي من الدكة بعد 10 دقائق من الشوط الثاني.

وكان ميسي غادر برشلونة بشكل دراماتيكي في 2021 ويطمع النادي الكتالوني في وضع نهاية سعيدة لمسيرة أسطورته باستعارته في يناير/ كانون الثاني المقبل.

الخسارة أمام سينسيناتي تعني أن ميسي ليس مضطراً للبقاء في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 9 ديسمبر/ كانون الأول وهو موعد نهائي الدوري، كما أن إنتر ميامي منفتح على فكرة منح ميسي فرصة وداع مشجعي برشلونة بشكل لائق.

من جهته، كشف دييجو ميليتو عن موقف لطيف من ميسي تجاه شقيقه جابي ميليتو، لاعب برشلونة السابق.

وقال نجم إنتر ميلان السابق: «برشلونة كان يواجه أرسنال بعد التعادل في لندن 2-2 ولعب شقيقي أساسياً (6 إبريل/ نيسان 2010 ) لكنه أخفق وسجل في شباك برشلونة. اقترب مني جيجي كريبا، المسؤول الإعلامي في إنتر، وأخبرني أن برشلونة متأخر عن أرسنال بهدف بسبب جابي. ميسي قال لجابي حينها: لا تقلق جابي، سأسجل 3 أهداف، ميسي لم يحقق وعده فقط؛ بل سجل 4 أهداف وانتهت المباراة 4-1».