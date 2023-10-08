شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يستبق القمة مع أرسنال: أنا أكثر أناقة ولباقة من أرتيتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الثلاثية والسوبر الأوروبي عدم وجود تشابه بينه وبين مواطنه ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة الأحد، في قمة الجولة والصراع على الصدارة.

وقال جوارديولا عن ذراعه الأيمن في سيتي على مدى 3 سنوات مبتسماً: «لا أرى أي تشابه في المواصفات بيني وبينه، أمي وأبي ليسا والديه، أنا أكثر أناقة منه ولباقة. كل ما حققه أرتيتا من نجاح يعود إليه ولمن معه في أرسنال، الفضل له وليس لي. يقول الناس إنه تعلم الكثير مني، لكنني تعلمت منه الكثير أيضاً في المقابل. أنا أجلب مساعدين كي أتعلم منهم أيضاً».

وقطع وولفرهانبتون انتصارات سيتي المتتالية هذا الموسم في الجولة الماضية ويغيب عنه نجم وسطه رودري للإيقاف وكيفن دي بروين للإصابة، لكن المدرب سعيد بوجود بيرناردو سيلفا وفيل فودن وقال: «بيرناردو مهم جداً لنا، يمكنه اللعب في عدة مواقع وفي الموسم الماضي كان ظهيراً ضد بوكايو ساكا وهو تنافسي جداً ويغضب إن خسر. لو رحل هو ووكر في الصيف عنا لكانت خسارة كبيرة لنا. فيل لاعب بغريزة حرة وهو يجيد اتخاذ القرارات الصحيحة دائماً، إنه مثل الطير يحلق أينما يريد. أحياناً تكون هناك واجبات ويتوجب على اللاعبين الشباب التقدم وريكو لويس فعل هذا فوراً، لكنه لا يملك الموهبة التي عند فيل في جوانب أخرى. كرة القدم ليست استنساخ ولصق، كل لاعب يختلف عن الآخر وهذا هو ما يجعل عملي رائعاً».

واعتاد جوارديولا الوقوف بالحياد عندما يتعرض مدربو الخصوم لانتقادات، لكنه استثنى مواطنه ميكيل أرتيتا، عندما كادت رقبة أرتيتا تطير بعد الهزيمة من سيتي بخماسية نظيفة تركت المدفعجية في ذيل الترتيب قبل موسمين.

وقال جوارديولا حينها: «أعرفه تماماً وأعرف إمكانياته. أتذكر مباراتنا في أغسطس 2021، بدأنا المباراة بشكل متعادل، لكن بعد هدف أو هدفين وطرد جرانيت تشاكا لم يكن الوضع سهلاً على ميكيل. أنا بالعادة لا أدافع عن زملائي في المهنة، لأننا لسنا أصدقاء، لكن نحترم بعضنا بعضاً، مع ميكيل الوضع يختلف تماما، لأننا عملنا معاً في سيتي 3 سنوات وبكثير من النجاحات. كنت مقتنعاً به تماماً، لأنني رأيت أفكاره وكيفية تواصله مع اللاعبين. صبر أرسنال على المدرب أثمر، أحياناً يحتاج المدرب إلى وقت ومن الضروري أن تنظر الإدارة دائماً لبناء المشروع بدلاً من النتائج على المدى القصير قبل اتخاذا قرارات. أرسنال وثق في ميكيل والآن نرى النتائج كما أنه شجاع في المطالبة باللاعب الذي يريد شراءه، لديه موهبة يقول: «أعطوني المال لأنفق». هو يضغط على الجميع».