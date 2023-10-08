شكرا لقرائتكم خبر عن روني يرحل عن نادي دي سي يونايتد الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أعلن نادي دي سي يونايتد الأمريكي، عن رحيل مدربه وأسطورة مانشستر يونايتد السابق الإنجليزي واين روني بعد الفوز 2- صفر على نيويورك سيتي مساء السبت.

من جهته، قال روني: «الوقت مناسب للرحيل، فعلت كل ما بوسعي لأصل بهذا الفريق للبلاي أوف، لم يحدث شيء معين يدفعني للرحيل لكن الأمر يتعلق بالتوقيت».

ويحتل نادي العاصمة الأمريكية المركز التاسع والأخير في الأندية المتأهلة لمباريات البلاي أوف ب40 نقطة، لكن منافسيه على المركز شيكاغو فاير ونيويورك ريد بولز( ولديهما 40 نقطة في المركز العاشر ) يملكان مباراة مؤجلة، كما أن صاحب المركز ال11 شارلوت (39 نقطة) لديه مباراتان.

وأكد دي سي يونايتد رحيل روني وقال مديره التنفيذي جيسون ليفين: «تحدثنا لروني واتفقنا على أن من الأفضل لنا أن ننفصل الآن كي يحظى المدرب الجديد بفرصة كاملة لترك بصمته وفلسفته وينسجم مع بنية النادي الرياضية. ممتنون لواين روني على جميع ما قدمه لنا ولكرة القدم وسيظل جزءاً مهماً من تاريخ النادي وصديقاً وفرداً من العائلة».

وكان النرويجي أوليه جونار سولسكاير، زميل روني السابق في اليونايتد، زار النادي واطلع على مرافقه ومن المتوقع إعلانه مدرباً في وقت لاحق.