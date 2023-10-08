شكرا لقرائتكم خبر عن دي خيا يلعب «نداء الواجب» أثناء مباراة اليونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

نشر الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد السابق صورة على حسابه في إنستغرام وهو يلعب لعبة البلاي ستيشن «call of duty» (نداء الواجب) أثناء مباراة اليونايتد أمام برنتفورد، حيث ارتكب خليفته الكاميروني أندريه أونانا خطأ نجم عنه افتتاح برنتفورد التسجيل بقدم ماتياس ينسن قبل أن يقلب الفريق النتيجة في نهاية المباراة بهدفي الإسكتلندي سكوت ماكتومناي.

وأرفق دي خيا صورته بكتابة: «التوقيت المثالي» ليبين عدم اهتمامه بالمباراة، فيما كشف مدرب مانشستر يونايتد إيريك تن هاغ سبب استبداله المهاجم الإنجليزي راشفورد ولاعب الوسط كاسيميرو، وقال: «اللاعبون يعرفون إلى أي حد يجب أن يذهبوا للحصول على نتائج وهذا لن يكون سهلاً. في كرة القدم، إما أن تأكل أو تؤكل، ونحن التهمنا الخصوم أكثر من مرة في النصف الأول من الموسم وتعرضنا للالتهام من قبل فرق أكثر منا جوعاً. يجب أن تكون هذه المباراة منعطفاً يعكس موسمنا. المشجعون يدعمون الفريق ويجب أن نظهر وحدتنا وصلابتنا، كانت لدينا خطة واللاعبون نفذوها بشكل رائع».