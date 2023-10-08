شكرا لقرائتكم خبر عن العراقي ثائر عدنان مدرباً للوحدة العُماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعاقد نادي الوحدة الرياضي العُماني، مع المدرب العراقي، ثائر عدنان، لقيادة فريقه الكروي الأول في مباريات الدوري العُماني للموسم الحالي.

وحل العراقي ثائر عدنان بدلاً من المدرب العُماني، محمد خميس العريمي، الذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق في دوري عمانتل لكرة القدم.

وذكر المكتب الإعلامي لنادي الوحدة العُماني، أن «العراقي ثائر عدنان سيقود فريق الوحدة في مباراته المقبلة يوم الثلاثاء».

ويحتل فريق الوحدة حالياً المركز ال 11، «قبل الأخير» في قائمة فرق الدوري العُماني برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.

وتبدو مهمة المدرب العراقي ثائر عدنان مع فريق الوحدة العُماني صعبة نوعاً ما، إلا أن معرفته بأسرار الكرة العُمانية؛ حيث عمل فيها لسنوات عدة بعد أن قاد في السنوات الماضية نحو 14 فريقاً من فرق دوري عمانتل وكذلك فرق دوري الدرجة الأولى هناك، قد تساعده في تجاوز المصاعب، وإعادة الفريق إلى موقع يجعل إدارته وجمهوره يشعران بالاطمئنان على مستقبله.