شكرا لقرائتكم خبر عن العراقي كرار جاسم يربط اعتزاله باشتراك نجله بدلاً منه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

وضع كرار جاسم، نجم المنتخب العراقي الأول لكرة القدم السابق، مسألة اعتزاله اللعب بشكل نهائي بمشاركة نجله حيدر كرار كبديل له في مباريات فريق نفط الوسط في منافسات دوري المحترفين العراقي في نسخته الأولى، والذي ينطلق في أواخر الشهر الحالي.

وقال كرار جاسم: إن «موضوع اعتزالي اللعب بشكل نهائي بات محدداً باشتراك نجلي (حيدر) بديلاً عني في إحدى مباريات فريق نفط الوسط في مباريات دوري المحترفين العراقي للموسم المقبل».

وأضاف، أن «حدوث مثل هذا الأمر سيكون لحظة إعلان اعتزالي لعب كرة القدم بشكل نهائي».

الجدير بالذكر أن اللاعب كرار جاسم قد لعب مع نجله «حيدر» في مباريات الدوري العراقي في الموسم الماضي مع فريق نفط الوسط، ليمثل حدثاً ربما غير مسبوق في تاريخ الدوري العراقي بأن يشارك الأب والابن مع فريق واحد في مباراة رسمية ضمن مسابقة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ويعد اللاعب كرار جاسم، من اللاعبين المخضرمين في الكرة العراقية، إذ قضى أكثر من 22 عاماً في الملاعب، حيث كانت بداياته مع فريق النجف ومنه وصل إلى منتخب العراق الأولمبي، ثم إلى المنتخب العراقي الأول الذي كان من بين اللاعبين البارزين في صفوفه وأسهم في حصوله لأول وآخرة مرة على لقب كأس أمم آسيا في عام 2007، وقد وصفه قائد المنتخب العراقي السابق يونس محمود بأنه أفضل لاعب عربي حينها. كذلك خاض تجارب احترافية عديدة في الدوري القطري، وكذلك في الدوري الإيراني، كما مثل فريق الشرطة العراقي لموسمين قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق نفط الوسط.

وبدأت أصوات تطالب اللاعب كرار جاسم باعتزال اللعب بسبب تقدم العمر، إلا أنه كان يرد على تلك المطالبات بأن العمر ليست له علاقة باعتزال اللاعب، بل العطاء داخل الميدان، فإذا كان اللاعب قادراً على العطاء فيجب أن يبقى في الملاعب، أما إذا نضب عطاؤه، فإن الاعتزال هو الحل.