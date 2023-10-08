الامارات | الجساسي على رادار ناديين في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن اللاعب العماني عمران الجساسي اقترب من الانضمام إلى أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين.

ويتنافس ناديين من أبوظبي إلى جانب فريق من الدوري على كسب خدمات اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً.

ويعد الجساسي لاعب حر بعدما انتهى تعاقده مع النصر في الصيف الماضي، إذ من المتوقع حسم وجهته القادمة خلال الساعات المقبلة، إذ سيتم قيده في فئة اللاعب المقيم قبل غلق باب القيد بالنسبة لصفقات الانتقال الحر في 12 أكتوبر المقبل.

يذكر أن اللاعب العماني خاض 3 تجارب في دوري المحترفين مع أندية الشارقة والظفرة والنصر.