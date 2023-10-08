الامارات | مدرب مان يونايتد: الفوز على برنتفورد يجب أن يكون نقطة تحول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد إن انتفاضة فريقه ونجاحه في الفوز على ضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس ينبغي أن يكون نقطة تحول لأصحاب ملعب أولد ترافورد بعد التعثر في بداية الموسم الحالي. وحول يونايتد تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 بفضل هدفين في الوقت المحتسب بدلا من الضائع أحرزهما البديل سكوت مكتوميناي.

وخاض الفريق الفائز بالدوري الإنجليزي الأول 20 مرة المباراة بعد الهزيمة 3-2 على أرضه أمام غلطة سراي التركي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وبعد أن خسر في الدوري المحلي 1-0 أمام كريستال بالاس أيضا. وقال تن هاج "ينبغي أن تكون (الانتفاضة) نقطة تحول وبداية جديدة أيضا، روح الفريق المعنوية جيدة، والفريق متماسك، وقد أظهرنا ذلك. هذه المباريات يكون لها تأثير إيجابي في أروقة الفريق".

وأضاف "هم يعرفون إلى أي مدى يتعين عليهم بذل المجهود للحصول على النتائج. لا يمكن أن يكون الأمر سهلا. في كرة القدم، إما أن تلتهم الخصم أو يلتهمك." وأردف قائلا "لم يكن دوما لدينا التصميم في كل مباراة (هذا العام) وكنا نتعرض للهزيمة بسبب ذلك، يجب أن يتغير هذا."

وظهرت نقاط ضعف دفاع يونايتد في الدقيقة 26 من المباراة حين فرط كاسيميرو في الكرة وأخفق فيكتور ليندلوف في إبعادها مما هيأ الفرصة أمام لاعب وسط برنتفورد ماتياس ينسن لتسديد كرة مرت من الحارس أندريه أونانا الذي كان من المفترض أن يتصدى لها بسهولة. وقال المدرب الهولندي "أتيحت أمامنا بعض الفرص، ثم تكرر الأمر مجددا: استقبلنا هدفا في لحظة حاسمة، والوضع كان خاطئا تماما.. المسؤولية تقع على عاتق لاعبين أو ثلاثة، هذا يلخص موسمنا، ومثل هذا التساهل تترتب عليه عقوبة في الدوري الممتاز".