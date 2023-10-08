شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يضع خطة علاج الثغرات الدفاعية للزمالك بسبب 7 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك ، على استغلال فترة التوقف الدولى لوضع خطة لعلاج الثغرات الدفاعية بالفريق استعداداً للمرحلة المقبلة، لاسيما بعدما تلقت شباك الزمالك 7 أهداف منها 4 فى الدوري، بواقع هدفين من بيراميدز وهدف من المقاولون وهدف من البنك الأهلى، بجانب ثلاثة أهداف فى الكونفدرالية بواقع هدفين ذهاباً من أرتا سولار وهدف إياباً.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة فى السابعة مساء السبت 21 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.