شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة: الإخطار الرسمى بالتأهل لأولمبياد باريس فى يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تامر بيبرس، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة ورئيس بعثة الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس، أن الإخطار الرسمى بتأهل الفراعنة للدورة الأولمبية سيكون 24 يونيو المقبل، طبقاً للتصنيف الأفريقى.

وقال بيبرس فى تصريح لـ الخليج 365، إنه لا توجد أى منافسات رسمية أفريقية تؤثر هلى التصنيف حتى هذا الموعد حتى يتم تغيير التصنيف، مؤكداً ضمان التأهل إلى الدورة الأولمبية.