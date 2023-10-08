شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة: الإخطار الرسمى بالتأهل لأولمبياد باريس فى يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف تامر بيبرس، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة ورئيس بعثة الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس، أن الإخطار الرسمى بتأهل الفراعنة للدورة الأولمبية سيكون 24 يونيو المقبل، طبقاً للتصنيف الأفريقى.
وقال بيبرس فى تصريح لـ الخليج 365، إنه لا توجد أى منافسات رسمية أفريقية تؤثر هلى التصنيف حتى هذا الموعد حتى يتم تغيير التصنيف، مؤكداً ضمان التأهل إلى الدورة الأولمبية.
وخسر منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة أمام نظيره الفنلندي بنتيجة 3/2 فى ختام التصفيات المقامة باليابان و المؤهلة لأولمبياد باريس ، ليضع قدما فى أولمبياد باريس فى ظل الحصول على شوطين فى اللقاء .
كما تلقى منتخب الكرة الطائرة رجال أمام نظيره التركى بنتيجة 3/1 فى سادس جولاته بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2023، بعد الفوز على تونس 3 / 2 .
وخسر منتخب رجال الكرة الطائرة أمام نظيره السلوفينى بنتيجة 3/1، فى إطار رابع مواجهاته بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
وتلقى منتخب رجال الكرة الطائرة الخسارة من صربيا 3/1 الثلاثاء، بعد الفوز على نظيره اليابانى صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 3 / 2، فى ثانى مبارياته بالتصفيات الأحد قم الحصول على راحة الإثنين.
وخاض منتخب رجال الطائرة أولى مواجهاته بالتصفيات السبت الماضى أمام أمريكا فى المباراة التى انتهت بنتيجة 3 /0 لصالح الأخير، حيث تقام التصفيات فى اليابان، وتوجه منتخبنا الوطنى إلى طوكيو فى الثانية صباح الخميس الماضى استعدادا للمنافسة.
ومن المقرر أن يخوض منتخب الطائرة سادس مواجهاته أمام تركيا يوم 7، ثم فنلندا يوم 8 أكتوبر.
وضمت قائمة اللاعبين كلا من: أحمد يوسف، حسام يوسف ورضا هيكل ومحمد عسران وسيف عابد وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عمر ومحمد مصطفى "لعبة" ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد رمصان ومحمد المهدى ومحمد رضا وأشرف اللقانى.
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