التشكيل المتوقع للأهلى أمام الإسماعيلى.. الشحات وتاو وموديست فى الهجوم

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة الإسماعيلى مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الإسماعيلى مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج.

الهجوم: حسين الشحات وبيرسى تاو وموديست

ويحتل الأهلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراة واحدة فاز فيها على المصري البورسعيدى برباعية دون رد، فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.

بينما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراتين فاز في لقاء وخسر الاخر وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.