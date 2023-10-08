شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب ياسر ريان يحتفل بعقد قرانه قى حضور نجوم الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل إيهاب ياسر ريان، نجل النجم ياسر ريان لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعقد قرانه، بحضور عدد من نجوم الكرة في مقدمتهم طاهر أبو زيد نجم القلعة الحمراء السابق.

ولعب إيهاب ياسر ريان لأندية بتروجت، والألومنيوم، والشرطة، والداخلية.

وتعتبر عائلة ياسر ريان من العائلات الرياضية، خاصة أن أحمد ياسر ريان نشأ هو الآخر في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن ينتقل إلى سيراميكا، ثم خاض تجربة احترافية قصيرة بالدوري التركي قبل أن يعود مجدداً إلى قيادة هجوم سيراميكا.

فيما بدأ ياسر ريان حياته مع كرة القدم ضمن صفوف الناشئين في نادى المنصورة حتى موسم 1998 وبعدها انضم لصفوف الفريق الاول لكرة القدم قبل ان ينتقل الى النادى الاهلى موسم 92 وظل معهم 10 مواسم متتالية وقبل ان يختتم ياسر ريان مسيرته كلاعب انضم لصفوف فريق انبي لمدة موسمين.