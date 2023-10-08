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أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية لحضور مباراة الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - ينظم النادي الأهلى رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية اليوم، الأحد، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري.

ويبدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة الحادية عشرة ظهرًا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

ويستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة «فان آي دي» الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

وأنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والإسماعيلي في بطولة في السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري نايل.

 

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير ولاعبي الفريقين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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