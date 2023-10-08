شكرا لقرائتكم خبر عن أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية لحضور مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم النادي الأهلى رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية اليوم، الأحد، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري.

ويبدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة الحادية عشرة ظهرًا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

ويستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة «فان آي دي» الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

وأنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري المصري في السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري نايل.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير ولاعبي الفريقين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.