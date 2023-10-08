شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق نهائيات مسابقة 50 متر وأطباق الحفرة فى بطولة أفريقيا بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأحد، نهائيات مسابقة 50 متر 3 أوضاع رجال، ومسابقة 50 متر 3 أوضاع سيدات، ومسابقة 25 متر مسدس سيدات (رمي سريع)، ونهائي مسابقة أطباق الحفرة "رجال-سيدات"، وتبدأ مسابقة 25 متر مسدس سريع رجال (اليوم الأول) فى البطولة الأفريقية للرماية، وغداً يُقام نهائي 25 متر مسدس سريع رجال.

وتقام البطولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية وهى: "الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب أفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف.

من جهته أعرب حازم حسني، رئيس الاتحاد الأفريقي والمصري للرماية، عن سعادته بتأهيل 6 لاعبين للأولمبياد، وهم: محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، وعمر هشام (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

وأكد حسنى أن هذه الإنجازات لم تأت من فراغ ولكن نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدعم الكبير من اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، في ظل اهتمام وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبنية التحتية الرياضية والرياضيين واعتبار الرياضة امنا قوميا، وتوفير كل سبل التفوق والإبداع.