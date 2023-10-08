شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة قلبية مفاجئة لـ أحمد جلال إبراهيم ونقله للعناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ويعانى أحمد جلال من مشاكل فى القلب، حيث يرقد في العناية المركزة بعد خضوعه لجراحة دقيقة وتركيب دعامات بعد تعرضه لأزمة قلبية وجلطة.

من ناحية أخرى، يستعد الزمالك لمواجهة سموحة فى السابعة مساء السبت 21 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.