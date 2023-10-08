قبّل حذاء شيكابالا.. أول تعليق من المثلوثي على اللقطة المثيرة للجدل

الشارقة - اميمة ياسر -

قدم التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذاره بعد لقطة مثيرة للجدل، حيث ظهر وهو "يقبّل قدم زميله محمود شيكابالا"، بعد تسجيله هدفًا قاتلًا في شباك البنك الأهلي.

ونجح الزمالك في تحقيق فوزه الأول في الدوري المصري الممتاز، بعدما هزم البنك الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

وتأخر الزمالك بهدف كريم بامبو في الشوط الأول، إلا أن الزمالك نجح في إدراك التعادل عن طريق أحمد مصطفى "زيزو"، ثم انتصر بفضل هدف شيكابالا، الذي جاء في الدقيقة 90.

وخلال الاحتفال بالهدف القاتل، فاجأ المثلوثي الجميع بتقبيل قدم شيكابالا في لقطة التقطتها عدسات الكاميرات، وأثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص النجم التونسي على الاعتذار عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتب المثلوثي تدوينة قال فيها: "بالنسبة للقطة الاحتفال مع شيكا، فهي لقطة عفوية".وأضاف "بسبب الحماس والفرحة لم أدرك ما فعلت، اللقطة غير مناسبة، أعتذر".