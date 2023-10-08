شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى سر تألق بطل الفورمولا 1 فيرستابن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

ترى ما هو سر تألق الهولندي ماكس فيرستابن (26 عاماً) بعد حصده اللقب العالمي الثالث على التوالي في سباقات الفورمولا 1؟، إنها ممارسة لعبة سباقات فيديو تحاكي الحلبة بقيمة 29 ألف استرليني وهي غالية على قلبه لدرجة أنه لا يسمح لأحد بالاقتراب منها.

يقيم سائق ريد بول في شقة فاخرة بإمارة موناكو (13 مليون استرليني ) لكنه لا يملكها ويتمرن يومياً في حلبة موناكو ويتنقل بين هولندا وبلجيكا بلدي والده ووالدته.

فيرستابن على خلاف البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيديس وبطل العالم 7 مرات، لا يحب حضور الحفلات ومرافقة المشاهير بل يفضل التمرينات الصباحية في أحياء الإمارة الفرنسية الثرية أو نزهة بحرية ب«جيت سكي» يحمل شعار ريد بول وبقيمة 16 ألف استرليني كما يملك مجموعة سيارات بقيمة 5 ملايين استرليني بدأها بسيارة رينو أهداه إياها والداه بقيمة 328 ألف استرليني.

ويملك الهولندي، الذي يتقاضى 50 مليون استرليني سنوياً، طائرة خاصة يقودها بنفسه للتنزه بها مع خطيبته كيلي بيكيه ابنة بطل الفورمولا 1 السابق نيلسن بيكيه.