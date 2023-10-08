شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة أثارت الاستياء.. المثلوثي يعتذر عن تقبيل قدم شيكابالا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار ظهير أيمن فريق الزمالك حمزة المثلوثي الجدل واستياء عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتقبيله لقدم زميله في الفريق «شيكابالا»، خلال احتفاله معه بالهدف الثاني الذي سجله في نادي البنك الأهلي، في إطار مواجهتهما في الدوري المصري، مساء السبت.

وكان محمود عبد الرازق «شيكابالا» قد أحرز هدف فريقه الثاني عند الدقيقة 90 من زمن المباراة؛ إذ سدد الكرة بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وانحنى المثلوثي أثناء احتفاله مع شيكابالا بالهدف الثاني للزمالك، وقبّل قدمه اليسرى التي صوب بها صاروخية سكنت شباك البنك الأهلي.

وبعد تزايد الانتقادات ضده، كتب المثلوثي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع «إنستغرام»: «لقطة احتفالي مع شيكابالا عفوية، وصدرت عني من كثرة الحماسة».

وأضاف الدولي التونسي: «لم أدرك ما أفعله حينها بعد هدف الزمالك، لقطة خطأ وأعتذر عنها».

وحقق الزمالك فوزه الأول في الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز (دوري النيل) بعدما هزم البنك الأهلي بنتيجة 2-1، مساء السبت، ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.