إصابة نائب رئيس الزمالك السابق بأزمة قلبية ونقله للعناية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، لأزمة قلبية خلال الساعات القليلة الماضية، وتم نقله إلى المستشفى بشكل عاجل.

وكشف شريف حسين المدير التنفيذي السابق لنادي الزمالك، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفاصيل إصابة أحمد جلال إبراهيم ونقله إلى المستشفى.

وكتب شريف حسين خلال صفحته الشخصية: "دعواتكم بالشفاء للأخ الغالي المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك الذي يرقد حاليا في العناية المركزة بالمستشفى السعودي الألماني بعد إجراء جراحة دقيقة بالقلب وتركيب دعامات بعد تعرضه لأزمة قلبية وجلطة".

وكان أحمد جلال إبراهيم تواجد في مجلس إدارة نادي الزمالك في منصب نائب الرئيس، لفترة كبيرة بمجلس المستشار مرتضى منصور.