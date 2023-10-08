"كاف كان موجود".. خبير تحكيمي يكشف مفاجأة بشأن مباراة الزمالك والبنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد صلاح عبد الفتاح الخبير التحكيمي، أنه غير راضي عن مستوى التحكيم في الموسم الجديد، بعد الوصول للجولة الثالثة للدوري المصري.

قال "عبد الفتاح" في قناة صدى البلد، إن المردود التحكيمي كان يجب أن يكون أفضل في ظل وجود خبير أجنبي يفترض أنه يعمل على تطوير التحكيم، مؤكدا أنه غير مقتنع به لأنه لم يقدم شيئًا، ودائمًا ما يتحدث عن اللائحة وخلافه لكن لا يوجد شغل عملي.

وأضاف: "هناك حالة عناد بين حكام الساحة والفيديو، وهذا ما حدث في لقاء الزمالك والبنك الأهلي من محمد معروف، الذي يعتقد أن استدعاء حكم الفيديو له والتعديل على قراراته يؤثر على تقييمه لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وفجر الخبير التحكيمي مفاجأة: لجنة حكام كاف كانت تراقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي خاصة وأن معروف ومحمود عاشور حكم الفيديو ومحمود أبو الرجال المساعد، مرشحين للتواجد في مباريات أمم أفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز على البنك الأهلي بهدفين دون رد في بطولة الدوري المصري الممتاز، وشهد المباراة حالتي طرد للفريقين منهم الحارس محمد عواد.