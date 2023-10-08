"تصدي جيرو" يقود الميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

شهدت مباراة الميلان ضد فريق جنوى في الأسبوع الثامن من الدوري الإيطالي، واقعة لا تتكرر كثيرا، حيث تم طرد مايك مانيان حارس الميلان، و تولي المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو حراسة المرمى بدلا منه في الدقيقة 97.

وشارك جيرو عدة دقائق في مركز "حراسة المرمى" بعد طرد حارس الفريق الأساسي، حيث نفذت جميع التبديلات الـ5، وتصدى المهاجم الفرنسي لفرصة مؤكدة من لاعب فريق جنوى عقب 7 دقائق من توليه حراس المرمى.

وبهذا الفوز أحتل إي سي ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، وبفارق تقطتين عن الوصيف إنتر ميلان.