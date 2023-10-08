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منتخب فرنسا يضع أوليفييه جيرو ضمن قائمة حراس المرمى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

شهد واقعة غريبة في الجولة الثامنة بمباراة الميلان ضد جنوى، حيث طُرد الحارس مايك مانيان بعد تدخله العنيف على لاعب جنوى في الوقت بدل الضائع، ومشاركة المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو بدلا منه في حراسة المرمى، والتصدي لفرصة خطيرة قبل نهاية المباراة بفوز الميلان 1-0.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي عبر برنامج "X" تويتر سابقا، صورة بها 4 حراس من ضمنهم جيرو، وعلق: "تم تحديث قائمة حراسة المرمى".

ويلاقي إي سي ميلان نظيره يوفنتوس ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، يوم الأحد المقبل، على ملعب جوزيبي مياتزا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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