بيشجع المنافسين علينا.. نجم الزمالك يهاجم أوسوريو: "اللي بيعمله مبيحصلش في العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، الكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني للفريق الأبيض على خلفية الأداء الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال محمد صلاح في قناة المحور: " حديث أوسوريو عن عدم تثبيت تشكيل محدد لم نسمع به من قبل في العالم، وأطالبه على الأقل بتثبيت قلبي الدفاع وليس التشكيل بأكمله طالما أنه غير مقتنع بتثبيت التشكيل".

وأتم: "ما يفعله أوسوريو يشجع منافسي الزمالك على استغلال عدم الانسجام بين لاعبي الفريق بسبب تبديلهم كل مباراة".

وكان نادي الزمالك حقق الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز.