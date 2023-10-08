ماذا فعل حمزة المثلوثي مع شيكابالا حتى يعتذر للجميع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

شهدت الساعات الماضية، تقديم التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، الاعتذار، للجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما فعله مع زميله محمود عبدالرازق شيكابالا.

وينشر موقع الخليج 365 القصة كاملة، في ظل تصدرها المشهد سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام، عقب انتهاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أقيمت أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

القصة كاملة لاحتفال المثلوثي مع شيكابالا

تعود القصة عندما، نجح محمد عبدالرازق شيكابالا، في إحراز هدف الفوز للزمالك في الوقت القاتل وتحديدا الدقيقة 90، ووسط احتفاله مع الجماهير، قام حمزة المثلوثي بتقبيل حذائه بشكل مفاجئ للجميع.

التقط المصورون في أرض الملعب مشهد تقبيل "المثلوثي" حذاء زميله قائد الفريق شيكابالا، وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الجدل بشكل كبير، بين مؤيد ومعارض.

وفي المقابل قام حمزة المثلوثي بتقديم الاعتذار عبر صفحته الشخصية بموقع الاجتماعي "إنستجرام" وكتب: "بالنسبة للقطة الاحتفال مع شيكا، لقطة عفوية طبعا، وأنا والله من كتر الحماس والفرحة نسيت شعملت.. لقطة مش صح اعتذر".

وكان فريق الزمالك حقق الفوز أمس السبت، على حساب البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.