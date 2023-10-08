شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد سعد يحيي حفل مباراة منتخب مصر وزامبيا فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان أحمد سعد حفل مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام زامبيا فى اللقاء الودي المقرر له 12 أكتوبر الجارى باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.

ويقام الحفل قبل انطلاق مباراة مصر وزامبيا المقرر لها الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت مصر، مقدم من شركة ORA.

ويقام معسكر منتخب مصر في دولة الإمارات الشقيقة في الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري، ويتخلله مباراتان أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16أكتوبر بالتنسيق بين اتحاد الكرة والشركة المتحدة للرياضة ومجلس أبو ظبي الرياضي.