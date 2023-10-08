شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلي والإسماعيلى في الدوري قبل مواجهة الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، بمواجهة الإسماعيلى باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري نايل.

ويحتل الأهلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراة واحدة فاز فيها على المصري البورسعيدى برباعية دون رد، فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.

بينما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراتين فاز في لقاء وخسر الاخر وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

أكبر فوز فى تاريخ لقاءات الأهلى والإسماعيلى كان من نصيب المارد الأحمر عندما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 8-صفر فى 1957- 1958، وهى المباراة التي أقيمت بالقاهرة وشهدت تسجيل الراحل صالح سليم 7 أهداف فى تلك المباراة، مسجلا رقمًا قياسيًا فى تاريخ الدورى على مدار أكثر من 60 عامًا، وعاد الأهلي ليحقق الفوز بنتيجة 6-صفر فى مناسبتين، فى الإسماعيلية الأولى فى موسم 1996-1997، وعاد ليكرر النتيجة ذاتها فى موسم 2004-2005.



