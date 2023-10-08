شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته الأربعاء استعداداً لسموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمباريات الدورى الأربعاء المقبل، فى إطار الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها 21 أكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة لمسابقة دورى نايل.

ومنح الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى للفريق، راحة للاعبين 3 أيام، بعد الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من بطولة الدورى.

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.