شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب ومحاضرة فيديو للأهلى قبل مواجهة الفتح السعودى بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق كرة السلة بالنادي الأهلي تدريبا خفيفا صباح اليوم على صالة الريان، قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق «الفتح السعودي»، مساء اليوم، فى ثمن نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة التى تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وعقد الجهاز الفني للفريق، بقيادة أوجستي بوش، محاضرة فيديو للاعبين وحرص الجهاز الفني عبر الاجتماع باللاعبين ومناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم.

وحرص الجهاز الفني بقيادة أوجستي بوش على مراجعة خطة اللعب التي يعتزم الاعتماد عليها في مواجهة الفريق السعودي، وكذلك الأدوار المحددة لكل لاعب في المباراة.

وتضم قائمة الأهلى فى البطولة العربية كلاً من: سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.